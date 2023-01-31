Новый ракетный фрегат "Адмирал Головко" планируют передать ВМФ России в марте 2023 года

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Новейший ракетный фрегат проекта 22350 "Адмирал Головко" планируют передать ВМФ России в марте этого года. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что решение о точной дате передачи фрегата примет главное командование Военно-морского флота.

Ранее сообщалось о том, что ВС РФ примут на вооружение ракету "Циркон" в 2023 году. В настоящее время уже идет серийное производство ракеты, ее дальность превышает 900 километров.

В июле 2021 года стало известно, что именно фрегат "Адмирал Головко" станет первым штатным носителем гиперзвуковых ракет "Циркон".

Также в конце декабря прошлого года Владимир Путин анонсировал строительство еще четырех атомных подводных лодок. Президент России заявил, что российские атомные ракетоносцы в мире не имеют аналогов по многим характеристикам.

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