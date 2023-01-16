Эксперт заявил о невозможности перехвата российской торпеды "Посейдон"

Фото: Минобороны РФ

Российские ядерные торпеды "Посейдон" не может перехватить ни одно существующее средство поражения, заявил военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. Об этом сообщает газета "Известия".

Он пояснил, что беспилотные подводные аппараты, которые называют оружием апокалипсиса, могут быть использованы для нанесения ударов по прибрежной территории вероятного противника ядерными зарядами повышенной мощности. Такое применение позволит уничтожить его инфраструктурные объекты в случае полномасштабной ядерной войны.

По словам Коротченко, "Посейдоны" оборудованы ядерной энергетической установкой, которая позволяет применять аппарат на неограниченной дальности. Кроме того, аппарат может двигаться на очень большой глубине, что является фактором, исключающим возможность перехвата.

Ранее Госдепартамент США выражал обеспокоенность наличием у России ядерных торпед "Посейдон". Помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд заявил, что оружие может спровоцировать "ядерное цунами".

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