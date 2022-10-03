В НАТО предупредили союзников о возможном пуске ядерной суперторпеды "Посейдон" – СМИ

Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
Разведка НАТО предупредила командование блока о возможных испытательных пусках беспилотного подводного аппарата "Посейдон" с атомной подлодки БС-329 "Белгород", сообщает итальянская газета La Repubblica.
По информации издания, американские спутники, оснащенные инфракрасными датчиками для отслеживания запусков ракет РФ, в случае с "Посейдоном" могут не сработать, поскольку данная ракета не излучает большого количество тепла и передвигается бесшумно при скорости более 100 километров в час.
"Посейдон может сгенерировать радиоактивное цунами, способное стереть с лица земли такие мегаполисы, как Нью-Йорк или Лос-Анджелес. <...> Даже простое объявление об испытаниях позволило бы Кремлю продемонстрировать уникальную способность в перетягивании каната с Западом: оружие, против которого нет защиты", – говорится в публикации.
В статье отмечается, что в отчете спецслужб сказано о перемещениях многоцелевой атомной подводной лодки "Белгород" в Карском море, где якобы могут произойти пуски ядерного беспилотника.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон занимается проработкой шагов на случай возможности применения Россией ядерного оружия. Он добавил, что американские власти рассматривают все угрозы в адрес Киева со стороны Москвы.
До этого зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев подчеркивал, что Россия имеет право применить ядерное оружие в строгом соответствии со своей государственной доктриной в случае такой необходимости. Он также предостерег НАТО от попыток вмешательства в конфликт на Украине в том случае, если РФ использует ядерное оружие против ВСУ.
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