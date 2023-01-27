ВС РФ примут на вооружение ракету "Циркон" в 2023 году

Фото: Минобороны РФ

Новейшая гиперзвуковая ракета "Циркон" надводного базирования может быть принята на вооружение ВС РФ уже в текущем году. Об этом сообщил гендиректор "НПО машиностроения" Александр Леонов.

"Ракета должна быть принята на вооружение ВМФ в этом году. <...> Выполняется стандартный набор процедур и оформление набора документов по принятию "Циркона" на вооружение", – цитирует его ТАСС.

Он уточнил, что в настоящее время уже идет серийное производство ракеты, а ее поставки в армию являются лишь организационным моментом.

Отвечая на вопрос о характеристиках ракеты, Леонов отметил, что не может дать точные данные об этом, однако слова военных о том, что ее дальность превышает 900 километров, он подтверждает.

На днях фрегат Северного флота РФ "Адмирал Горшков" провел учения по применению гиперзвуковой ракеты "Циркон" в западной части Атлантического океана. Как отмечали в Минобороны, в ходе маневров была поражена условная морская цель на расстоянии более 900 километров.

4 января президент РФ отдал приказ отправить на боевую службу фрегат "Адмирал Горшков", оснащенный ракетами "Циркон". Приказ был выполнен в тот же день.



Фрегат "Адмирал Горшков" отработал применение гиперзвуковой ракеты "Циркон" в Атлантике

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