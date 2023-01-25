Фрегат "Адмирал Горшков" отработал применение гиперзвуковой ракеты "Циркон" в Атлантике

Фото: Минобороны России

Фрегат Северного флота РФ "Адмирал Горшков" провел учения по применению новейшей гиперзвуковой ракеты "Циркон" в западной части Атлантического океана, условно поразив морскую цель на расстоянии более 900 километров. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Отмечается, что учебный пуск был выполнен посредством компьютерного моделирования.

"В соответствии с учебной обстановкой фрегат отработал организацию нанесения ракетного удара гиперзвуковой ракетой "Циркон" по морской цели, имитирующей корабль условного противника и находящейся на удалении более 900 километров", – говорится в сообщении.

В МО РФ добавили, что процессе учений экипаж фрегата показал высокую слаженность.

Также в военном ведомстве сообщили, что в феврале "Адмирал Горшков" примет участие в совместных учениях в ВМС Южно-Африканской Республики и Китая, которые пройдут у берегов ЮАР.

4 января президент РФ отдал приказ отправить на боевую службу фрегат "Адмирал Горшков", оснащенный ракетными системами морского базирования "Циркон".

В этот же день состоялась церемония выхода корабля на боевую службу. Фрегат пройдет по Атлантическому и Индийскому океанам, а также Средиземному морю.

"Циркон" является первой в мире гиперзвуковой крылатой ракетой, способной совершать продолжительный аэродинамический полет с маневрированием в атмосфере с использованием тяги собственного двигателя.

Ракета способна развивать до девяти скоростей звука, а дальность стрельбы составляет одну тысячу километров. "Циркон" может поражать цели как на воде, так и на земле.

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