Гиперзвуковые ракеты "Кинжал" стали настоящим ужасом для США – СМИ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские гиперзвуковые ракеты наводят настоящий ужас на США. Об этом пишет издание Popular Mechanics.

"Российские гиперзвуковые ракеты могут развивать скорость до 10 единиц маха, но, что более важно, они очень маневренные", – указано в статье.

Гиперзвуковые ракеты "Кинжал", которые Россия уже успела применить при проведении спецоперации на Украине возглавляют "рейтинг ужаса", считает автор. В статье указывается, что данные ракеты преодолевают все существующие в мире системы ПВО и ПРО.

Обозреватель отмечает и ракеты "Циркон", которые способны достичь гиперзвуковой скорости за счет собственой двигательной установки, гиперзвуковой управляемый блок "Авангард" и крылатые ракеты "Калибр".

США даже близко не подобрались к успехам России, которая достигла вершины технологической революции, резюмирует обозреватель.

Ранее о страхе Запада перед гиперзвуковыми ракетами России заявили в Германии. Обозреватель Ян-Фредерик Вендт назвал их кошмаром для западных военных стратегов.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!