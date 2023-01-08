Российские гиперзвуковые ракеты "Циркон" вселяют страх в Запад – СМИ

Фото: ТАСС/Лев Федосеев

Российские гиперзвуковые ракеты "Циркон" вселяют страх в военных специалистов Запада. Об этом Ян-Фредерик Вендт написал в статье для Frankfurter Rundschau.

По его словам, гиперзвуковые ракеты являются кошмаром для западных военных стратегов. Вендт пояснил, что снаряды могут управляться даже после того, как их выпустили.

"Такое сочетание управляемости и скорости делает их практически неуязвимыми для зенитных систем", – говорится в сообщении.

Вместе с тем Вендт добавил, что эксперты опасаются возобновления гонки вооружений.

Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что граница проведения специальной военной операции на Украине может быть существенно смещена на запад по мере развития конфликта с коллективным Западом. По его словам, границы России должны быть отодвинуты настолько далеко на запад, насколько это понадобится для достижения целей.



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