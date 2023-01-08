Украина не должна использовать западное оружие для ударов вглубь РФ – СМИ

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Украина не должна применять поставляемое США оружие для ударов вглубь России. Об этом заявил обозреватель Андреас Клут в статье для Bloomberg.

По его словам, Киев также должен воздерживаться от атаки по территории РФ в целом. Клут отметил, что Запад с осторожностью выбирает модели вооружений для ВСУ. Обозреватель считает, что главным приоритетом для США остается избежание прямого столкновения с Москвой.

Вместе с тем он выразил мнение, что отправка новых видов БМП Украине стало серьезным сдвигом в риторике США, Германии и Франции. По его словам, ранее страны-члены НАТО отказывались выделять такие машины.

Ранее экс-госсекретарь США Кондолиза Райс и бывший глава Пентагона Роберт Гейтс заявили, что Владимир Путин не допустит потери присоединенных в ходе спецоперации территорий. По их словам, президент России планирует сделать их плацдармами для наступления на запад. Политики полагают, что Путин проявит терпение, чтобы добиться всех поставленных целей.



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