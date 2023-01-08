В Киеве заявили, что РФ может предложить Украине корейский сценарий завершения СВО

Фото: Минобороны РФ

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что российские власти могут предложить Киеву "корейский сценарий" завершения конфликта, предполагающий разделение территории страны. Об этом сообщает газета "Коммерсант".

Данилов отметил, что один из рассматриваемых Москвой вариантов завершения специальной военной операции предусматривает проведение разграничительной линии, аналогичной 38-й параллели, которая разделяет Корею на два независимых государства.

"Вот здесь такие украинцы, а здесь не такие украинцы. Россияне сейчас будут придумывать все что угодно. Точно знаю, что это один из вариантов", – сказал он.

По словам Данилова, представители Южной Кореи, согласившиеся на разделение страны в 1953 году, впоследствии пожалели об этом.

"Они считают, что тогда была допущена большая ошибка, что пошли на уступки. Сегодня имеют проблемы", – заключил он.

Ранее помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что время для переговоров по урегулированию конфликта на Украине еще не пришло. По его словам, Вашингтон продолжит оказывать Украине военную поддержку, чтобы обеспечить Киеву "наилучшее положение на поле боя".

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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