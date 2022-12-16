Джейк Салливан заявил, что время для переговоров РФ и Украины еще не пришло

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Помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан считает, что время для дипломатического урегулирования конфликта, развернувшегося на территории Украины, еще не пришло.

Он подчеркнул, что Вашингтон продолжит оказывать Украине необходимую поддержку.

"Наша работа в том, чтобы продолжать оказывать военную поддержку Украины, чтобы обеспечить им наилучшее положение на поле боя с тем, чтобы к тому моменту, когда наступит время для дипломатии, они были в наилучшей позиции за столом переговоров. Этот момент еще не настал", – высказался Салливан.

По его словам, американские власти обратились к конгрессу Штатов с просьбой выделить дополнительные средства на оказание военной помощи Украине. Салливан выразил уверенность, что ответ будет положительным.

Ранее первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил, что поставка США вооружений на Украину провоцируют прямой конфликт России и НАТО. По его словам, особенно это касается ЗРК Patriot.

До этого в Пентагоне сообщили о расширении программы подготовки украинских военных. До 500 человек ежемесячно будут проходить обучение на военных объектах США в Европе.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской Народных Республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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