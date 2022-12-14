В Совфеде предупредили о последствиях передачи Киеву ЗРК Patriot

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Поставки США вооружения на Украину провоцируют прямой конфликт России и НАТО, сообщил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

По его словам, особенно это касается зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Поставляя их Киеву, Вашингтон ставит мир на грань третьей мировой войны, отметил сенатор. При этом он заметил, что напугать этим Москву не получится.

"Если они думают, что они нас этим испугали, – напрасно", – цитирует Джабаров РИА Новости.

Ранее сообщалось, что США направят Киеву средства для укрепления ПВО и борьбы с БПЛА на 275 млн долларов.

В рамках пакета помощи Киев также получит боеприпасы для РСЗО HIMARS, бронированные внедорожники Humvee и электрогенераторы.

До этого заместитель помощника главы Пентагона Кимберли Джексон заявила, что отправка военной помощи на Украину усложняет мониторинг оружейных запасов США.

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