Власти США заключили контракт на 1,2 млрд долларов на закупку ЗРК NASAMS для Киева

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Власти Соединенных Штатов заключили контракт на 1,2 миллиарда долларов с компанией Raytheon на закупку зенитных ракетных комплексов NASAMS для Киева. Как сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Пентагона, речь идет о шести ЗРК.

В документе отмечается, что закупка будет осуществляться в рамках пятого пакета инициатив по оказанию помощи Украине, куда также войдет обучение и материально-техническая поддержка ВСУ.

Ранее сообщалось, что власти США планируют передать Украине новый пакет военной помощи стоимостью 400 миллионов долларов, куда войдут противорадиолокационные ракеты HARM, а также боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS и ЗРК NASAMS.

До этого замглавы Минэкономики Украины Тарас Качка заявил, что если Вашингтон остановит финансовую помощь Киеву, то это приведет к победе России и разрушению украинской экономики.

Западные страны увеличили поставки оружия на Украину после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Производитель ЗРК NASAMS заявил о передаче первых двух комплексов Киеву

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