США одобрили потенциальную продажу Литве 8 РСЗО HIMARS – Пентагон

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Администрация Соединенных Штатов одобрила потенциальную продажу Литве восьми реактивных систем залпового огня HIMARS. Об этом сообщили в агентстве по оборонному сотрудничеству США, действующем в структуре Пентагона, передает РИА Новости.

"Госдеп вынес определение, одобряющее потенциальную <...> продажу правительству Литвы пусковых установок М142 HIMARS и сопутствующего оборудования на оценочную сумму в 495 миллионов долларов", – говорится в сообщении.

Отмечается, что агентство по оборонному сотрудничеству направило соответствующее уведомление в конгресс. По данным Пентагона, продажа поспособствует модернизации литовских вооруженных сил и повысит возможности их взаимодействия с армией США.

Ранее в Пентагоне заявили, что США намерены предоставить Украине военную помощь еще на 400 миллионов долларов. По словам представителя американского ведомства Сабрины Сингх, новый пакет будет включать в себя 45 танков Т-72, 250 бронетранспортеров М1117, 40 бронекатеров и больше тысячи барражирующих боеприпасов Phoenix Ghost.

До этого командующий ВС Литвы Вальдемарас Рупшис попросил не передавать Киеву гаубицы PzH 2000 и системы ПВО NASAMS. Он подчеркнул, что Вильнюс не может вот так добровольно отказываться от собственных достижений в военной сфере.

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