В США детей обстреляли конфетами из HIMARS

Фото: телеграм-канал Shot

Детей обстреляли конфетами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS в США, штат Оклахома, сообщает Pravda.Ru.

Такое видео появилось в соцсетях. На кадрах видно, что на праздновании Хэллоуина из стоящего на площади HIMARS выстреливают зарядом конфет по собравшимся детям в разноцветных костюмах.

В Штатах происходящее назвали "Огненной миссией", но что именно вкладывалось в это понятие, не уточнили.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что в скором времени США предоставят Киеву новый пакет военной помощи. Как сообщали СМИ, речь идет о 275 миллионах долларов. По данным источников, в новый пакет помощи войдут боеприпасы, в том числе для высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS.

Западные страны увеличили финансовую поддержку Киева после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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