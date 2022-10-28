Белый дом анонсировал скорое предоставление нового пакета военной помощи Киеву

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Координатор по стратегическим коммуникациям в совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что в скором времени Соединенные Штаты предоставят Киеву новый пакет военной помощи.

"Очень-очень скоро Украине будет предоставлена дополнительная военная помощь со стороны США", – сказал он в интервью CNN, отвечая на соответствующий вопрос.

Кирби добавил, что США выделили Киеву уже более 20 пакетов помощи. Он также напомнил слова президента Соединенных Штатов Джо Байдена, который ранее заявил, что помощь Украине будет продолжаться столько, сколько потребуется.

Ранее агентство Associated Press со ссылкой на источники в американской администрации сообщило, что Вашингтон намерен передать Киеву дополнительный пакет военной помощи, в том числе оружие со складов Пентагона, стоимостью 275 миллионов долларов.

Уточнялось, что речь идет о боеприпасах для высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS и других. По данным СМИ, о новом пакете военной помощи Киеву Соединенные Штаты объявят в пятницу.

Западные страны увеличили поставки оружия на Украину после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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