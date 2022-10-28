США передадут Киеву дополнительную военную помощь в размере 275 млн долларов – СМИ

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Соединенные Штаты передадут Украине дополнительный пакет военной помощи, в том числе оружие, стоимостью 275 миллионов долларов. Об этом со ссылкой на источники в американской администрации сообщает Associated Press.

"Официальные лица заявили, что в пакете <...> нет крупных новых вооружений. Вместо этого помощь США в основном направлена ​​на пополнение запасов тысяч боеприпасов для уже имеющихся систем вооружения", – говорится в публикации.

По словам собеседников агентства, речь идет о боеприпасах для высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS и других. Они будут переданы со складов Пентагона. Как ожидается, о новом пакете военной помощи Киеву Соединенные Штаты объявят в пятницу.

Ранее телеканал NBC со ссылкой источники сообщил, что американские конгрессмены намерены принять до конца года закон о выделении Украине новой военной помощи на сумму до 50 миллиардов долларов. Предполагается, что этих денег будет достаточно на весь следующий год.

До этого издание The Washington Post со ссылкой на экс-чиновника Белого дома сообщило, что президент США Джо Байден предупредил украинского лидера Владимира Зеленского о проблемах, которые могут возникнуть, если тот не перестанет публично жаловаться на недостаточную поддержку со стороны Америки.

Страны Запада увеличили поставки оружия Киеву после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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