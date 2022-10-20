Конгресс США до конца года может одобрить помощь Украине на 50 млрд долларов – СМИ

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Конгрессмены США намерены принять закон о выделении Украине новой военной помощи на сумму до 50 миллиардов долларов, сообщает телеканал NBC со ссылкой на неназванных конгрессменов и источники.

В материале поясняется, предполагается, что этих денег будет достаточно на весь следующий год.

Предполагается, что закон будет принят в ускоренном порядке из-за того, что новый состав Конгресса после предстоящих промежуточных выборов займет более скептическую позицию в вопросе выделения помощи Украине.

Ранее сообщалось, что Евросоюз намерен выделить в ближайшее время 2 миллиарда евро финансовой помощи Украине. Глава Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. подчеркнула, что ЕС по-прежнему продолжает оказывать Украине финансовую и военную поддержку.

Президент Франции Эммануэль Макрон, в свою очередь, заявил о планах создать фонд помощи Украине в размере 100 миллионов евро. По его словам, подобная инициатива поможет Киеву осуществлять прямые закупки оружия у европейских поставщиков.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что новые поставки реактивных систем залпового огня HIMARS Украине позволят Вашингтону залить Киев кровью.

Она подчеркнула, что США продолжают вкладывать в средства в военную помощь Украине только для того, чтобы военные действия не прекращались. Кроме того, Захарова подчеркнула, что невозможность переговоров между Россией и Украиной продиктована Киеву Западом.

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