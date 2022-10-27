В МИД Украины обеспокоены намерениями республиканцев сократить помощь Киеву

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что обеспокоен намерениями республиканцев сократить помощь Киеву в случае победы на выборах в палату представителей США.

"Мы считаем, что они (заявления. – Прим. ред.) несправедливы. Но я думаю, что мы это исправим, и я уверен, что мы эффективно справимся с этими рисками", – сказал он в интервью порталу Axios.

Кулеба выразил надежду, что в конечном итоге военная помощь Киеву со стороны Соединенных Штатов не будет сокращена.

Ранее американский журналист Бобби Миллер заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может потерять поддержку Запада или столкнуться с ее сокращением после критики Израиля за недостаточную помощь Киеву.

Западные страны увеличили финансовую и военную поддержку Киева после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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