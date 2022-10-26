В США заявили, что Зеленский рискует потерять поддержку Запада из-за претензий к Израилю

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Президент Украины Владимир Зеленский может потерять поддержку Запада или столкнуться с ее сокращением после критики Израиля за недостаточную помощь Киеву, заявил американский журналист Бобби Миллер.

"Выдвигая подобные преувеличенные обвинения, Зеленский себе вовсе не помогает. Наоборот, это вызывает сомнения среди союзников относительно дальнейшего увеличения помощи Украине", – написал он в своей статье для журнала National Review.

Миллер уверен, что подобными заявлениями Зеленский растрачивает доверие, а грубое поведение с его стороны лишний раз подчеркивает доводы критиков украинского лидера на Западе.

Ранее Зеленский упрекнул Израиль в том, что тот не помогает Киеву оружием, потому что не хочет "раздражать Кремль". Такое заявление президент Украины сделал в ходе видеообращения к участникам конференции Haaretz Democracy Conference.

До этого министр обороны Израиля Бени Ганц отказал Киеву в поставках вооружения, но заверил, что гуманитарная поддержка Украины будет продолжена.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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