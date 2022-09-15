Зеленский не получил согласия Израиля на поставку Украине систем ПВО

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Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Киев не получил от Израиля положительного ответа о том, что страна готова поставить средства ПВО. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава Украины подчеркнул, что для Киева средства ПВО являются главными в вопросах безопасности.

"Мы начали эти переговоры (о предоставлении систем ПВО. – Прим. ред.) и есть позитивные результаты касаемо NASAMS и IRIS-T – это что касается немецких партнеров. Ожидаем несколько систем, пока не получили ни одной", – отметил Зеленский.

По его словам, ожидается, что средства ПВО также будут поставлены Францией, Италией и Соединенными Штатами.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что США планируют направить Украине новый пакет военной помощи в ближайшие дни. При этом он не стал отвечать на вопрос о будущих пакетах военной помощи.

До этого замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Соединенные Штаты все больше погружаются в поддержку Украины, приближаясь к тому, чтобы стать одной из сторон конфликта. Он также сообщил о неоднократных предостережениях со стороны России о последствиях поставки американского оружия на Украину.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.