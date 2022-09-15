США станут стороной конфликта, если поставят Украине ракеты большей дальности – МИД РФ

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Соединенные Штаты станут непосредственной стороной конфликта на Украине в случае поставок Киеву ракет большей дальности, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Если Вашингтон примет решение о поставках Киеву ракет большей дальности, то он перейдет красную черту и станет непосредственной стороной конфликта", – цитирует ее ТАСС.

Захарова отметила, что Россия адекватно отреагирует на подобные действия.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что США планируют направить Украине новый пакет военной помощи в ближайшие дни. При этом он не стал отвечать на вопрос о будущих пакетах военной помощи.

До этого замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Соединенные Штаты все больше погружаются в поддержку Украины, приближаясь к тому, чтобы стать одной из сторон конфликта. Он также сообщил о неоднократных предостережениях со стороны России о последствиях поставки американского оружия на Украину.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

