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В средней и долгосрочной перспективе Соединенные Штаты рассматривают возможность поставок Украине истребителей и ПВО, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источник в оборонном ведомстве США.

Уточняется, что США вместе с союзниками рассматривают долгосрочные потребности Киева, среди которых ПВО и истребители. Однако, как сообщил собеседник издания, в настоящее время они отказались от данной инициативы.

Ранее стало известно, что более 11 миллиардов долларов планирует запросить у конгресса администрация президента США Джо Байдена на вооружение для Украины. Уже было распределено порядка трех четвертей прямой военной и финансовой помощи, предоставленной Киеву ранее.

Прежде замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Соединенные Штаты все больше погружаются в поддержку Украины, приближаясь к тому, чтобы стать одной из сторон конфликта.

Замглавы министерства также сообщил о неоднократных предостережениях со стороны России о последствиях поставки американского оружия на Украину.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

