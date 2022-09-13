США могут предоставить Украине ПВО и истребители – СМИ

Фото: ТАСС/EPA/Grzegorz Michalowski
В средней и долгосрочной перспективе Соединенные Штаты рассматривают возможность поставок Украине истребителей и ПВО, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источник в оборонном ведомстве США.
Уточняется, что США вместе с союзниками рассматривают долгосрочные потребности Киева, среди которых ПВО и истребители. Однако, как сообщил собеседник издания, в настоящее время они отказались от данной инициативы.
Ранее стало известно, что более 11 миллиардов долларов планирует запросить у конгресса администрация президента США Джо Байдена на вооружение для Украины. Уже было распределено порядка трех четвертей прямой военной и финансовой помощи, предоставленной Киеву ранее.
Прежде замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Соединенные Штаты все больше погружаются в поддержку Украины, приближаясь к тому, чтобы стать одной из сторон конфликта.
Замглавы министерства также сообщил о неоднократных предостережениях со стороны России о последствиях поставки американского оружия на Украину.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Россия предостерегла США от провокационных шагов – Рябков
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