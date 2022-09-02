Белый дом запросит 11,7 миллиарда долларов на вооружение для Украины

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Более 11 миллиардов долларов планирует запросить у Конгресса администрация президента США Джо Байдена на вооружения для Украины, заявили в Белом доме.

"Прежде всего, президент Байден ясно обозначил, что США будут продолжать поддерживать народ Украины, когда он защищает свой суверенитет. Чтобы выполнить это обещание и удовлетворить безотлагательные нужды, мы запрашиваем 11,7 миллиарда на помощь в сфере безопасности и экономическую поддержку в первом квартале 2023 финансового года", – приводит текст заявления ТАСС.

Отмечается, что уже было распределено порядка трех четвертей прямой военной и финансовой помощи, предоставленной Киеву ранее.

До этого заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Соединенные Штаты все более вовлечены в поддержку Украины, что приближает их к превращению в сторону конфликта.

Замглавы министерства также сообщил о неоднократных предостережения со стороны России о последствиях поставки американского оружия на Украину. Соединенные Штаты практически становятся стороной конфликта, отметил Рябков.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Украине будет выделен пакет военной помощи в размере 2,98 миллиарда долларов. Он позволит приобрести системы ПВО и артиллерии, боеприпасы, системы защиты от БПЛА и радары.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

