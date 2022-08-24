Байден объявил о выделении Украине 2,98 млрд долларов

Фото: ТАСС/IMAGO/Ron Sachs//MediaPunch

Президент США Джо Байден заявил, что Украине будет выделен пакет военной помощи в размере 2,98 миллиарда долларов. Об этом говорится в официальном заявлении Белого дома.

"Я с гордостью объявляю о нашем крупнейшем на сегодняшний день пакете помощи в области безопасности: оружие и снаряжение примерно на 2,98 миллиарда долларов, которые будут предоставлены в рамках инициативы помощи Украине в сфере безопасности", – привели слова Байдена в заявлении.

Предполагается, что новый пакет военной помощи позволит Украине приобрести системы ПВО и артиллерии, боеприпасы, системы защиты от БПЛА и радары. Отмечается, что новый пакет поддержки поможет вести оборону страны долгое время.

Ранее в американских СМИ сообщали, что США объявят о новом пакете военной помощи Украине ко Дню ее независимости, 24 августа. Уточнялось, что сумма военной помощи составит около 3 миллиардов долларов. Средства будут использованы для приобретения экипировки ВСУ, а также обучения солдат.

До этого представитель высокого ранга Пентагона США сообщила, что Америка намерена выделить Украине пакет военной помощи в размере до 775 миллионов долларов. Позднее Байден распорядился о выделении средств.

США стали активно помогать Украине после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

