Блинкен заявил, что военная помощь Киеву при Байдене превысила 10 млрд долларов

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Общий объем военной помощи, выделенный Украине Соединенными Штатами при администрации Джо Байдена, составил примерно 10,6 миллиарда долларов. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Штаты будут продолжать предоставлять Украине дополнительные системы и вооружения, <...> чтобы максимально повлиять на ситуацию на поле боя и укрепить позиции Украины за столом переговоров", – приводит его слова РИА Новости.
В пятницу, 19 августа, Байден распорядился выделить Киеву новый пакет военной помощи на общую сумму до 775 миллионов долларов. Как сообщала до этого представитель Пентагона высокого ранга, речь идет о боеприпасах для ракетных систем залпового огня HIMARS, 16 гаубицах калибра 105 миллиметров и снарядах.
Специалист американского оборонного ведомства также подтвердила стремление Вашингтона помочь Киеву переломить ход боевых действий на востоке и юге страны. Она отметила, что США рассматривают возможность передачи Украине новых видов оружия и военной техники.
Соединенные Штаты и другие западные страны увеличили военную помощь Киеву после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
США начали готовить новый пакет военной помощи Украине
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