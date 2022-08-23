США могут тайно передавать некоторые виды вооружений Украине – СМИ

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Власти США, возможно, не объявляют публично о передаче Киеву в рамках военной помощи некоторых видов вооружений. Такое предположение высказали в газете Politico.

Как поясняется в материале, в минувшую пятницу представитель Пентагона высокого ранга на брифинге признал, что США уже в течение какого-то времени передавали Украине противорадиолокационные ракеты HARM, не афишируя этого.

Помимо этого, источники заявили изданию, что в новый пакет военной помощи Киеву вошли и управляемые артиллерийские снаряды Excalibur, которые отдельно не фигурировали в официальном заявлении Пентагона.

При этом, авторы материала отмечают, что никто из администрации США не подтверждал и даже не намекал на наличие тайных поставок вооружений Украине.

В апреле палата представителей Конгресса США одобрила законопроект, позволяющий поставлять Украине вооружения по ленд-лизу. Согласно документу, в 2022 и 2023 годах глава Белого дома может дать администрации США указание по предоставлению во временное пользование военной техники и имущества украинскому правительству.

8 августа США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 1 миллиард долларов. Отмечалось, что туда войдут боеприпасы для РСЗО HIMARS и ПВО NASAMS. Также Киеву планировалось выделить артиллерийские боеприпасы, 1 000 противотанковых Javelin, взрывчатку, медицинские препараты и 50 бронированных медицинских автомобилей.

После этого замглавы департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев заявил, что, предоставляя Украине новую военную помощь, Вашингтон затягивает вооруженное противостояние. Дипломат добавил, что власти США также предоставляют Киеву разведывательную информацию, в том числе полученную с помощью гражданских спутников.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

