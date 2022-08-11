В МИД РФ прокомментировали выделение США нового пакета военной помощи Киеву

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Решение Вашингтона о предоставлении Киеву нового пакета военной помощи в размере 1 миллиарда рублей только затягивает вооруженное противостояние на Украине, заявил замглавы департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев.

"Такая политика только затягивает боевые действия и не способствует урегулированию ситуации", – приводит его слова ТАСС.

Нечаев отметил, что Вашингтон, помимо поставок вооружений, предоставляет киевским властям разведывательную информацию, в том числе полученную с помощью гражданских спутников. По его словам, такие действия США ведут к милитаризации космоса и росту преступности.

"Бесконтрольная накачка Киева вооружениями уже привела к росту их контрабанды и появлению на черном рынке, включая теневой сегмент интернета", – добавил Нечаев.

8 августа США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 1 миллиард долларов. В новый пакет войдут боеприпасы для РСЗО HIMARS и ПВО NASAMS. Кроме того, Украине выделят артиллерийские боеприпасы, 1 000 противотанковых Javelin, взрывчатку, медицинские препараты и 50 бронированных медицинских автомобилей.

С начала работы новой администрации помощь США достигла 9,8 миллиарда долларов. При этом 11,8 миллиарда долларов выделили с 2014 года.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.