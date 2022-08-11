От стран НАТО можно ожидать любого оправдания применения ядерного оружия – дипломат РФ

Фото: depositphotos/borkus
Заместитель постоянного представителя РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Андрей Белоусов заявил, что практика совместных ядерных миссий НАТО позволяют сделать вывод, что от Североатлантического альянса можно ожидать любых оправданий применения таких вооружений. Об этом сообщает ТАСС.
Дипломат отметил, что итоговая декларация саммита НАТО в Мадриде закрепила за альянсом статус ядерного военно-политического блока.
По словам Белоусова, в доктринальных документах США прописано применение ядерного оружия под предлогом угрозы собственным жизненно важным интересам или таким же интересам их союзников. Таким образом, как отметил дипломат, США зарезервировали возможность задействовать ядерное оружие в любой момент и против любого государства.
Ранее замглавы делегации РФ Андрей Белоусов заявил, что США должны вернуть ядерное оружие на свою территорию. По его словам, должна быть ликвидирована инфраструктура его развертывания в Европе, НАТО должно прекратить практику совместных ядерных миссий.
До этого, выступая на обзорной конференции ДНЯО, замглавы департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий заявил, что Россия отвергает инсинуации об угрозах ядерным оружием и действиях, направленных на подрыв ядерной безопасности на Украине. Он сообщил, что Москва позже даст развернутую реакцию на данные обвинения.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
В МИД РФ оценили возможность применения ядерного оружия на Украине
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: