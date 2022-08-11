От стран НАТО можно ожидать любого оправдания применения ядерного оружия – дипломат РФ

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Заместитель постоянного представителя РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Андрей Белоусов заявил, что практика совместных ядерных миссий НАТО позволяют сделать вывод, что от Североатлантического альянса можно ожидать любых оправданий применения таких вооружений. Об этом сообщает ТАСС.

Дипломат отметил, что итоговая декларация саммита НАТО в Мадриде закрепила за альянсом статус ядерного военно-политического блока.

По словам Белоусова, в доктринальных документах США прописано применение ядерного оружия под предлогом угрозы собственным жизненно важным интересам или таким же интересам их союзников. Таким образом, как отметил дипломат, США зарезервировали возможность задействовать ядерное оружие в любой момент и против любого государства.

Ранее замглавы делегации РФ Андрей Белоусов заявил, что США должны вернуть ядерное оружие на свою территорию. По его словам, должна быть ликвидирована инфраструктура его развертывания в Европе, НАТО должно прекратить практику совместных ядерных миссий.

До этого, выступая на обзорной конференции ДНЯО, замглавы департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий заявил, что Россия отвергает инсинуации об угрозах ядерным оружием и действиях, направленных на подрыв ядерной безопасности на Украине. Он сообщил, что Москва позже даст развернутую реакцию на данные обвинения.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

