Россия отвергает инсинуации об угрозах ядерным оружием на Украине – МИД РФ

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Россия отвергает инсинуации об угрозах ядерным оружием и действиях, направленных на подрыв ядерной безопасности на Украине, заявил замглавы департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий. Об этом сообщает ТАСС.

Выступая на обзорной конференции ДНЯО, он подчеркнул, что Москва позже даст развернутую реакцию на данные обвинения, реализуя свое право на ответ в рамках дебатов на конференции.

Дипломат также заявил, что Россия отвергает обвинения в беспричинном характере специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР на территории Украины. Вишневецкий указал, что в течение 8 лет украинские националисты убивали мирных жителей в Донбассе и готовили в эти республики масштабное вторжение.

"Правящий сейчас в Киеве режим пришел к власти в результате государственного переворота и сразу же начал гонения, затем вооруженную борьбу с русскоязычным населением Донбасса", – подчеркнул он.

Вишневецкий отметил, что против России развязана гибридная военная компания, которая чревата прямым конфликтом между двумя ядерными державами. Он напомнил, что, по мнению Москвы, в ядерной войне не может быть победителей, поэтому она никогда не должна быть развязана.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.