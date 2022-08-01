В МИД рассказали, что ждет Запад в случае возвращения наемников с Украины

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Иностранные боевики, возвращающиеся с Украины, представляют угрозу для своих стран, заявил в интервью РИА Новости директор департамента новых вызовов и угроз МИД России Владимир Тарабрин.

"Иностранные боевики, получившие военный опыт на Украине, если они не погибнут, в конечном итоге вернутся в страны своего исхода и будут представлять намного большую угрозу безопасности", – считает дипломат.

Он подчеркнул, что это вызывает беспокойство у Москвы, поэтому российский МИД поднимает этот вопрос в международных контактах. Тарабрин добавил, что министерство иностранных дел России настаивает на недопустимости подобной практики.

Ранее Воздушно-космические силы России уничтожили в Одесской области более 600 боевиков, в том числе до 120 иностранных наемников. Более 320 националистов были уничтожены в результате высокоточного удара 17 июля по пункту временной дислокации подразделения ВСУ на территории овощной базы в Николаеве.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

