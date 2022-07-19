В Херсонской области заявили об усилении системы ПВО

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Херсонская область усиливает систему противовоздушной обороны, заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, такие меры принимаются на фоне участившихся ракетных обстрелов со стороны ВСУ. Он добавил, что у местных властей есть информация, откуда именно украинские военные обстреливают Херсонскую область.

На прошлой неделе ВСУ нанесли удар из реактивных систем залпового огня HIMARS по городу Стаханов, выпустив шесть ракет. Огонь украинские военные вели из населенного пункта Артемовск.

До этого Вооруженные силы Украины нанесли удар по Новой Каховке. В результате на складах с минеральными удобрениями произошел взрыв. Как сообщал глава военно-гражданской администрации Каховского района Владимир Леонтьев, были повреждены больница, рынок, жилые дома и склад с гуманитарной помощью.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

