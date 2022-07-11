Больница и дома повреждены в результате удара по Новой Каховке – власти Херсонской области

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Удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Новой Каховке привел к взрыву на складах с минеральными удобрениями. Об этом ТАСС сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев.

По его словам, есть пострадавшие, повреждены больница, рынок и жилые дома. Он добавил, что очень серьезно пострадал склад с гуманитарной помощью.

В свою очередь, замглавы ВГА Херсонской областной Кирилл Стремоусов добавил, что украинские ракеты не попали в Каховскую ГЭС, Северо-Крымский канал функционирует.

Ранее Стремоусов заявил, что украинские войска нанесли ракетный удар по ГЭС в Новой Каховке. По его словам, удар был нанесен утром. Он добавил, что в результате происшествия есть пострадавшие.

Региональные власти отметили, что ПВО отразили атаку и предотвратили выход станции из строя. Угрозы для Северо-Крымского канала нет.

До этого сообщалось, что две доставленные из Великобритании установки ракетного комплекса Harpoon были уничтожены в Одесской области. Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что объекты поразили высокоточным оружием морского базирования.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

