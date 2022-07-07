Путин поддержал идею приравнять военнослужащих ЛНР и ДНР к российским военным

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Владимир Путин поддержал идею лидера справороссов Сергея Миронова приравнять военнослужащих Донецкой и Луганской народных республик к российским военным.

"Более того, на практике это реализуется. Если есть какие-то вещи, которые еще не доработаны, нужно посмотреть, обязательно сделать", – сказал президент на встрече с руководством ГД и лидерами фракций, добавив, что с такой же инициативой выступила Федеральная служба безопасности.

Ранее Владимир Путин подписал закон о признании участников спецоперации на Украине ветеранами. Документ предусматривает предоставление ветеранам спецоперации доступа к государственной системе социальной защиты.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.