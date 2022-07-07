Боевики украинского "Кракена" не стали выполнять приказ о возвращении в Покровское – МО РФ

Фото: AP Photo/Evgeniy Maloletka

Военные группы "Кракен" должны были выдвинуться в Покровское, однако они отказались выполнить приказ, сообщает RT со ссылкой на министерство обороны РФ.

"Так, 226-му батальону украинского националистического формирования "Кракен" 7 июля было приказано выдвинуться из Харькова в район населенного пункта Покровское, в подчинение оперативной тактической группы "Соледар". Но командование националистов и боевики отказались выполнить данный приказ", – говорится в сообщении.

Также, по данным российского ведомства, командующие ВСУ приказали сократить сроки лечения раненых военных и направить их без реабилитации в отряды в районы боев.

В Минобороны РФ отметили, что из-за сильной нехватки бойцов подразделений первого эшелона Киев должен был отправить на передовую нацбатальоны, действующие в тылу в качестве заградотрядов.

Ранее сообщалось, что украинские военные оборудовали позиции с переносными зенитно-ракетными комплексами на крыше здания одесской организации Общества Красного Креста.

По данным министерства обороны РФ, это в том числе ПЗРК иностранного производства.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

