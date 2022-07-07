ВСУ приказали направлять раненых на фронт без прохождения реабилитации

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Командование ВСУ отправлять раненых солдат в зону боевых действий без реабилитации, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Руководством Вооруженных сил Украины отдан приказ о сокращении сроков лечения раненых военнослужащих и направлении их без прохождения реабилитации для восполнения потерь подразделений в районах боевых действий", – отметил он.

Ранее глава киевской делегации на мирных переговорах с РФ Давид Арахамия заявил, что до тысячи украинских военных погибают или получают ранения в Донбассе каждый день. По его словам, ежедневно погибают от 200 до 500 человек. Однако Украина будет продолжать борьбу в Донбассе.

Арахамия отметил, что в настоящее время участие в боевых действиях принимают около миллиона человек. При необходимости количество солдат может быть увеличено до 2 миллионов.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

