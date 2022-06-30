Володин заявил, что РФ обменивает только тяжелораненых боевиков "Азова"

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента
Россия обменивает только тяжелораненых служащих нацбатальона "Азов", при этом по всем боевикам ведутся предметные следственные действия, заявил спикер Госудмы Вячеслав Володин.
"Действительно, обмены идут, но по всем участникам батальона "Азов" ведутся предметные следственные мероприятия. По каждому, кто в чем замешан, чем занимался. И только вот исключительно когда тяжелораненые или в случае, когда раненые дальше уже не могут участвовать в боевых действиях, такие решения принимаются", – цитирует его ТАСС.
Политик подчеркнул, что тяжелораненые военнопленные ВСУ обмениваются на российских военных. По его словам, необходимо бороться за вызволение из плена каждого своего бойца.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что республика вернула 144 военных, попавших в плен к украинским военнослужащим.
Он добавил, что основной задачей является списание бойцов, принимавших участие в освободительной спецоперации. Среди освобожденных, по словам главы ДНР, есть мобилизованные, большинство из которых ранены. Они нуждаются в срочной медицинской помощи, добавил Пушилин.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Песков заявил, что обмен пленными между РФ и Украиной идет постоянно
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