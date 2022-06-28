Российские военные уничтожили свыше ста боевиков "Азова" в Харькове

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Военнослужащие РФ, ЛНР и ДНР уничтожили свыше ста боевиков "Азова" в районе Харькова, сообщает Минобороны России.

Уточняется, что удары ВКС РФ были нанесены по пункту дислокации нацистского формирования "Азов" в Харькове и одного из батальонов 92-й мотопехотной бригады у населенного пункта Покотиловка Харьковской области. В результате уничтожено более 100 украинских военных, иностранных наемников и до 15 единиц техники.

Ранее сообщалось, что ВС России и ЛНР овладели Северодонецком. Союзные войска освободили от националистов завод "Азот". Автобусы Народной милиции ЛНР вывезли с территории предприятия освобожденных мирных граждан. Из подвалов завода вывели порядка 800 человек.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

