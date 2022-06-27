На Украине уничтожили грузинских наемников, пытавших российских военных

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военные уничтожили наемников из Грузии, пытавших представителей ВС РФ, сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство обороны.

"В ходе боев в трех километрах от Лисичанского нефтеперерабатывающего завода Луганской Народной Республики российскими подразделениями уничтожены две диверсионно-разведывательные группы наемников, общей численностью 14 боевиков", – говорится в сообщении ведомства.

В министерстве отметили, что первая уничтоженная группа наемников состояла из бойцов из стран Европы. Вторая – из наемников из Грузии, включенных в "грузинский легион", в котором воюют в основном уголовники.

В Минобороны РФ уточнили, что уничтоженные наемники из Грузии причастны к зверским пыткам и убийствам военных России под Киевом в марте 2022 года.

Ранее Верховный суд ДНР приговорил к смертной казни наемников Шона Пиннера и Эйдена Аслина из Великобритании, а также Саадуна Брагима из Марокко. Их обвинили в участии в качестве наемников в боевых действиях в составе вооруженных формирований Украины.

Позднее власти Великобритании направили в Россию ноту по ситуации с приговоренными в ДНР к смертной казни британскими наемниками.

Посол РФ в Лондоне Андрей Келин отметил, что высокомерный тон обращения не вызывает у российской стороны желания взаимодействовать по данному вопросу.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.