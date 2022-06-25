На Украине тайно действует спецназ ряда стран НАТО – СМИ

Фото: Olivier Matthys AP/TASS
В зоне боевых действий на Украине тайно действуют подразделения коммандос и шпионская сеть из нескольких стран НАТО, которые оказывают поддержку Вооруженным силам Украины. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники в США и Европе.
В частности, речь идет о спецназовцах из Великобритании, Франции, Канады и Литвы. Они утверждают, что иностранные специалисты обеспечивают поставки оружия, предоставляют разведывательную информацию и осуществляют обучение бойцов.
"Даже несмотря на то, что администрация Байдена заявила, что не будет направлять американские войска на Украину, некоторые сотрудники ЦРУ продолжают тайно действовать в стране, в основном в столице, Киеве, управляя большей частью огромного объема разведывательных данных, которыми США делятся с украинскими силами", – говорится в материале.
Ранее сообщалось, что почти две тысячи иностранных наемников были уничтожены с начала проведения специальной военной операции на Украине. Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков рассказал, что всего в списках на 17 июня 2022 года числятся наемники и специалисты по эксплуатации вооружения из 64 стран.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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