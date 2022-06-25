Российские военные и войска ЛНР освободили Северодонецк и Боровское

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Народная милиция ЛНР и российские войска взяли под полный контроль Северодонецк, Боровское и ряд других населенных пунктов Луганской Народной Республики, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"При поддержке российских войск под командованием генерала армии Сергея Суровикина в результате успешных наступательных действий полностью освобождены города Северодонецк, Боровское и населенные пункты Вороново и Сиротино Луганской Народной Республики", – сказал он.

По словам Конашенкова, таким образом ВС РФ и подразделения ЛНР пресекли попытку украинских военных превратить промышленную зону Северодонецкого предприятия "Азот" в очаг сопротивления.

"В настоящее время территория данного предприятия контролируется подразделениями Народной милиции Луганской Народной Республики", – пояснил генерал.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что с территории завода "Азот" в Северодонецке освободили 800 мирных жителей. Также он сообщил, что промышленная зона Северодонецка и аэропорт полностью освобождены.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.