Российские военные и войска ЛНР освободили Северодонецк и Боровское

Фото: ТАСС/Александр Река
Народная милиция ЛНР и российские войска взяли под полный контроль Северодонецк, Боровское и ряд других населенных пунктов Луганской Народной Республики, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"При поддержке российских войск под командованием генерала армии Сергея Суровикина в результате успешных наступательных действий полностью освобождены города Северодонецк, Боровское и населенные пункты Вороново и Сиротино Луганской Народной Республики", – сказал он.
По словам Конашенкова, таким образом ВС РФ и подразделения ЛНР пресекли попытку украинских военных превратить промышленную зону Северодонецкого предприятия "Азот" в очаг сопротивления.
"В настоящее время территория данного предприятия контролируется подразделениями Народной милиции Луганской Народной Республики", – пояснил генерал.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что с территории завода "Азот" в Северодонецке освободили 800 мирных жителей. Также он сообщил, что промышленная зона Северодонецка и аэропорт полностью освобождены.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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