ВС России с начала спецоперации уничтожили более 1,3 тысячи беспилотников ВСУ

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Вооруженные силы России с начала проведения спецоперации на Украине уничтожили 213 самолетов, 1 355 беспилотников, 3 797 единиц бронетехники ВСУ, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Также, по его словам, уничтожено 670 установок реактивных систем залпового огня, 3 012 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3 848 единиц специальной военной автомобильной техники. Конашенков рассказал, что ВКС России поразили восемь украинских артиллерийских взводов реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Ураган".
Это произошло в районах Курахово, Украинск, Новоселовка Вторая, Воздвиженка. Также поражены два артиллерийских взвода в районах Украинска и Яснобродовки, которые вели обстрел Донецка и других населенных пунктов ДНР.
Помимо этого, ВКС России уничтожили до 80 польских наемников и восемь реактивных систем залпового огня "Град", ударив высокоточным оружием по корпусам цинкового завода "Мегатекс" в Константиновке.
В районе Николаева уничтожили свыше 300 украинских военнослужащих и иностранных наемников и 35 единиц тяжелого вооружения.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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