ВКС России высокоточным ударом поразили до 500 военнослужащих ВСУ

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Воздушно-космические силы РФ уничтожили за сутки до 500 украинских военнослужащих. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

"Противник несет значительные потери. 21 июня в результате удара высокоточным оружием ВКС России уничтожены до 500 военнослужащих 59-й механизированной бригады ВСУ с вооружением и военной техникой, размещавшихся в цехах Николаевского судостроительного завода "Океан", – говорится в сообщении.

В Минобороны рассказали, что военнослужащие батальона 57-й украинской мотопехотной бригады, которые находились на охране пунктов Горское, Подлесное, Врубовка в ЛНР, после потери более 60% личного состава отказались выполнять приказ командования и самовольно оставили занимаемые позиции.

Ранее стало известно, что ВС РФ сбили самолет СУ-25 Воздушных сил Украины в районе села Мазановка Харьковской области. Также были уничтожены 19 украинских беспилотников в районах населенных пунктов Крутая Балка ДНР, Диброво, Капитоловка, Липцы и Заводы Харьковской области.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

