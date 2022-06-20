В МО РФ заявили, что ВСУ в целях провокации обстреливают жилые кварталы Харькова

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Вооруженные силы Украины развернули артиллерийскую батарею для провокационных обстрелов жилых кварталов Харькова, чтобы "обвинить российские подразделения в якобы неизбирательных ударах по мирным жителям". Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По его словам, киевские власти намерены привлечь украинских и зарубежных представителей СМИ для подготовки фейковых фото- и видеоматериалов.

Ранее сообщалось, что российские военные зачистили окрестности Лисичанска на Украине. По данным министерства обороны России, в окрестностях Днепропетровска удалось ударить по помещению штаба, где проходило совещание с участием командующих из украинской столицы.

Недалеко от Николаева были уничтожены десять американских гаубиц М777 и порядка 20 бронемашин. Также военным удалось ликвидировать скопления техники и националистов в Максимильяновке и Авдеевке.

Также Игорь Конашенков сообщил, что системы ПВО РФ уничтожили самолет Су-25 ВСУ в районе Краснополья ДНР. Кроме того, было перехвачено 12 снарядов РСЗО "Ураган" в районах Донецка и населенных пунктов Горское и Васильевка ЛНР.

До этого глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что украинские военные нанесли удар по буровым платформам "Черноморнефтегаза". В результате происшествия были спасены пять человек, из них ранены трое.

Глава региона добавил, что проводятся поиски остальных, уточнив, что на платформах работали 12 человек. Минобороны обеспечивает проведение спасательной операции с участием патрульных судов и авиации.

Позже сенатор от Крыма Ольга Ковитиди рассказала, что количество пострадавших при ударе украинской стороны по буровым платформам увеличилось до пяти. Двое из них получили ожоги, еще у одного – осколочное ранение в ногу.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

