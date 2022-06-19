Минобороны сообщило об уничтожении 50 генералов и офицеров ВСУ

14:07
Фото: ТАСС/Александр Гармаев
Российские ракеты "Калибр" нанесли удар по пункту управления украинских войск в районе села Широкая Дача в Днепропетровской области, заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По его словам, в тот момент там проходило рабочее совещание командного состава оперативно-стратегической группировки войск "Александрия". В результате удара уничтожено более 50 генералов и офицеров ВСУ.
Также "Калибры" поразили на территории трансформаторного завода в Николаеве 10 гаубиц М777 и порядка 20 бронемашин, поставленных Западом за последние 10 дней. В Харькове ударом оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" уничтожены две пусковые установки реактивной системы залпового огня "Ураган" на территории танкоремонтного завода.
Всего за 24 часа ракетные войска и артиллерия поразили 22 пункта управления, 48 огневых позиций, живую силу и военную технику в 123 районах.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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