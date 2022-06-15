Российские средства ПВО сбили украинский самолет Су-25 в районе Краснополья – МО РФ

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Системы ПВО РФ уничтожили самолет Су-25 ВСУ в районе Краснополья ДНР. Об этом сообщил официальный представитель министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Российскими средствами противовоздушной обороны в районе Краснополья Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-25 Воздушных сил Украины", – приводит его слова ТАСС.

Кроме того, как уточнил Конашенков, было перехвачено 12 снарядов РСЗО "Ураган" в районах города Донецка и населенных пунктов Горское и Васильевка ЛНР.

Ранее российские комплексы ПВО сбили украинский истребитель МиГ-29, вертолет Ми-24 и девять беспилотников. Также, по данным Минобороны, были перехвачены украинская ракета "Точка-У" и 14 реактивных снарядов "Смерча".

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.