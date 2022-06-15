Некоторые подразделения ВСУ предпочитают не использовать западное оружие – СМИ

Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Некоторые подразделения ВСУ в ряде случаев не используют "незнакомое" западное оружие, предпочитая его коммерческие аналоги. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.
Отмечается, перевод украинских военных на западные системы, соответствующие стандартам НАТО, проходит не очень гладко.
Так, несмотря на то, что ВСУ получили от США "сотни" дронов-камикадзе Switchblade, ряд подразделений отдают предпочтение коммерческим дронам, заявил один из источников телеканала.
Как рассказал высокопоставленный чиновник из администрации президента США Джо Байдена, в Вашингтоне разбираются с "темпами расхода" Киевом оружия и боеприпасов.
Источники телеканала подчеркивают, что западным странам трудно судить о действиях Украины отчасти потому, что Киев не все рассказывает о том, как складывается ситуация.
Ранее ветеран и военный инструктор Марк Хейворд рассказал, что некоторые ПТРК оказались в нерабочем состоянии из-за того, что украинским военным приходилось переводить 258-страничную инструкцию с помощью Google Translate. Неточный перевод привел к тому, что с оружием неправильно обращались и в итоге оно сбоило.
Владимир Путин, комментируя решение США поставить Украине новые вооружения, заявил, что российские системы ПВО щелкают иностранные вооружения "как орехи". По его словам, с начала спецоперации ВС РФ уничтожили уже десятки единиц иностранной техники.
Ситуация на Украине осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Путин прокомментировал поставки американских реактивных систем Украине
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