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Владимир Путин прокомментировал решение США поставить Украине новые вооружения. Соответствующий фрагмент из интервью телеканалу Россия 1 опубликован в телеграм-канале "Смотрим".

Российский лидер отметил, что системы ПВО РФ щелкают иностранные вооружения "как орехи".

Путин добавил, что уже были уничтожены десятки единиц техники.

Ранее итальянский социолог Алессандро Орсини заявил, что Запад нарушил обещание отправить на Украину войска НАТО в случае вооруженного конфликта в стране. По мнению специалиста, военные из США, Италии и Франции проводили учения на территории Украины, чтобы убедить Зеленского в том, что в случае кризисной ситуации НАТО "отправит солдат".

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин

заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

