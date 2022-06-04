Итальянский социолог заявил, что США и Европа нарушили обещание о помощи Украине

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Западные страны нарушили обещание отправить на Украину войска НАТО в случае вооруженного конфликта в стране, заявил в эфире телеканала La7 итальянский социолог Алессандро Орсини.

По мнению специалиста, военные из США, Италии и Франции проводили учения на территории Украины, чтобы убедить Зеленского в том, что в случае кризисной ситуации НАТО "отправит солдат".

"Я знаю, что НАТО, США, Запад – группа серийных предателей, поэтому я всегда опасался, что рано или поздно мы бросим Украину. По факту мы это уже сделали", – отметил Орсини.

Ранее президент США Джо Байден официально объявил о новом пакете военной помощи Украине. По его словам, в пакет вошли поставки реактивных систем залпового огня (РСЗО) Himars с боеприпасами. В Пентагоне уточнили, что также Украина получит четыре вертолета Ми-17, тысячу ракет Javelin и 15 тактических машин.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что продолжение поставок оружия Киеву со стороны Вашингтона никак не повлияет на ход военной спецоперации, а лишь доставит Украине больше страданий. По его словам, это существенно изменит ситуацию на Украине в неблагоприятную сторону.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин

заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

