Американский генерал заявил, что новое оружие РФ представляет угрозу для США

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Новое российское оружие представляет серьезную угрозу для Соединенных Штатов. Об этом заявил американский генерал Глен Ванхерк.
По словам генерала, Россия и Китай ускорили развертывание оружия, которое угрожает США. При этом Россию он назвал "главной военной угрозой" территории Соединенных Штатов.
Кроме того, как передает газета The Washington Times, беспокойство у Ванхерка вызывают и крылатые ракеты большой дальности, которые "могут поразить Соединенные Штаты из воздушного пространства России".
Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что шансы на дипломатическое урегулирование ситуации на Украине уменьшаются. Политик также заявил, что при использовании против российских объектов вооружения Украиной Россия будет действовать на поражение центров принятия решений. Речь идет о Генштабе и Минобороны.
Ситуация в отношениях с разными странами обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Российские саперы за сутки проверили около 200 га земли в Донбассе
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