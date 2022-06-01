Поставки оружия Украине повышают риски столкновения с США – Рябков

Фото: ТАСС/Eduard Korniyenko
Как бы США ни аргументировали поставки оружия Украине, они только увеличивают риски прямого столкновения Москвы и Вашпнгтона, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
По его словам, Штаты долгие годы не пытались сделать ничего для того, чтобы найти решение украинского конфликта, а когда началась спецоперация России, "произошел слом остатков ответственного здравого подхода к ситуации".
Теперь Вашингтон стремится сделать все, чтобы нанести стратегическое поражение Москве, подчеркнул Рябков.
Ранее Джо Байден заявил, что США не будут поставлять Украине ракетные системы, с помощью которых можно наносить удары по России. Заявление американского лидера прозвучало на фоне сообщений о готовящейся отправке на Украину американских ракетных систем залпового огня (РСЗО).
Американский обозреватель Раджан Лаад предположил, что бесконтрольные поставки американских вооружений могут привести к терактам в США. Он пояснил, что в настоящее время на территории Украины находятся порядка 20 тысяч иностранных наемников, которых невозможно должным образом проверить до отправления в зону боевых действий, поэтому нельзя исключать, что некоторые из них могли украсть современное оружие, чтобы потом применить его где-нибудь или продать на черном рынке.
В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров предостерег Запад от поставок Киеву оружия, способного ударить по России. Министр отметил, что поставки оружия будут шагом к эскалации. Он также предупредил представителей западных стран, что не следует вести "прокси-войну" телами и мозгами украинских неонацистов.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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